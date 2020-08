Een auto is zaterdagavond zwaar beschadigd geraakt na een botsing tegen een boom op de Lange Bunder in Bavel. Geen van de inzittenden raakte gewond.

Aan de bandensporen op de weg was te zien dat de automobilist nog heeft geprobeerd te remmen.

Brokstukken van de auto lagen in de straat. De bumper lag tegen een geparkeerde auto aan. Het is niet bekend of de geparkeerde auto ook schade heeft.