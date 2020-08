De coronateststraat bij het NAC-stadion in Breda blijft voorlopig toch nog in gebruik. Dat maakt de GGD West-Brabant vrijdag bekend.

De drive-incoronateststraat bij het NAC-stadion zou in verband met de start van het voetbalseizoen vervallen. Er zou geen nieuwe teststraat in Breda komen. Deze bekendmaking zorgde voor veel commotie in de stad.

De GGD West-Brabant is daarom in overleg gegaan met NAC en de gemeente. Daar is uit gekomen dat de teststraat bij het stadion voorlopig nog open blijft, totdat er een overdekte locatie is gevonden waar de GGD kan testen.

GGD West-Brabant bezocht in de afgelopen maanden een twintigtal locaties in Breda om te kijken of die geschikt zijn voor een coronateststraat. Geen van de locaties voldeed aan de hoge eisen die de GGD stelt.

"De teststraat moet voor het publiek goed bereikbaar zijn, het moet overdekt zijn om ook in de wintermaanden de teststraat open te kunnen houden én er moet voldoende ventilatie mogelijk zijn omdat er auto's doorheen rijden", aldus Jeroen Polman, woordvoerder van de GGD West-Brabant.