Rijkswaterstaat voert de komende twee weekenden onderhoudswerkzaamheden uit aan het brugdek over de A16 ter hoogte van op- en afrit Breda-Noord. Hierdoor is vrijdagavond vanaf 21.00 uur de Backer en Ruebweg boven de A16 in de richting Prinsenbeek, Roosendaal en Tilburg afgesloten.

Rijkswaterstaat voert de laatste twee weekenden van augustus onderhoudswerkzaamheden uit aan het brugdek. Vrijdagavond vanaf 21.00 uur tot maandag 24 augustus om 5.00 uur is het brugdek afgesloten in de richting van Prinsenbeek, Roosendaal en Tilburg.

Het tweede weekend is het brugdek vanaf vrijdag 28 augustus 21.00 uur tot maandag 31 augustus 5.00 uur afgesloten in de richting van Breda en industrieterrein Breda 0-5000.

In het eerste weekend zijn er overdag andere omleidingsroutes dan in de avond en nacht. De nachtsituatie gaat om 21.00 uur van start en geldt tot de volgende dag 9.00 uur. In het tweede weekend is er geen verschil in omleidingsroutes. Ter plaatse geven gele borden informatie over de werkzaamheden en omleidingsroutes.

De werkzaamheden gaan over regulier onderhoud dat het wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben. Het doel van de werkzaamheden is een vlotte en veilige doorstroom voor de weggebruiker. Deze werkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden daarom mogelijk niet doorgaan.