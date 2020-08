Inge Verdaasdonk is door de gemeenteraadsfractie van SP Breda unaniem verkozen tot nieuwe fractievoorzitter. Zij volgt daarmee Bas Maes op. Hij liet eerder deze week weten het voorzitterschap niet te kunnen combineren met zijn nieuwe werk.

Verdaasdonk werkt als zelfstandige in de zorg en is woonachtig in de wijk de Belcrum. Sinds 2016 maakt ze deel uit van de fractie. Eerst als commissielid en later als raadslid nadat ze bij de raadsverkiezingen in 2018 veel voorkeurstemmen kreeg.

"Ik ben vereerd dat ik het vertrouwen van de fractie krijg om voorop te gaan in de strijd voor een eerlijker en socialer Breda. Een Breda voor iedereen", aldus Verdaasdonk.