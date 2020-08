Een van de spelers van voetbalvereniging Boeimeer in Breda is positief getest op het coronavirus. Daardoor moeten alle spelers en medewerkers van Zaterdag 1 tien dagen in quarantaine. De GGD start een contactonderzoek.

Boeimeer Zaterdag 1 speelde dinsdagavond een vriendschappelijke uitwedstrijd.

"De betreffende speler is voor en na deze wedstrijd niet bij ons in de kantine geweest", laat de voetbalvereniging weten. "Uiteraard is ook de tegenstander op de hoogte gebracht."

Momenteel ziet de vereniging nog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen. "Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten."