De politie heeft woensdag rond 20.30 uur een 32-jarige fietsendief aangehouden op de Ginnekenweg in Breda. De man had twintig minuten eerder een fiets gestolen bij het Kloosterplein en werd op basis van een signalement opgespoord.

Bij zijn aanhouding had de man een bos sleutels in zijn zak. De eigenaar van de fiets herkende de fietssleutel. Hierop bekende de verdachte dat hij de fiets had gestolen en vervolgens had weggezet bij poppodium Mezz aan de Keizerstraat.

De fiets werd daar inderdaad aangetroffen en teruggebracht naar de eigenaar.