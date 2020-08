De brandweer heeft woensdagmiddag aan de Oldengaardestraat in Breda geprobeerd een ontsnapte papegaai te vangen. De actie was tevergeefs. De papegaai vloog weg toen de brandweer dichtbij genoeg was.

De papegaai vloog woensdagmiddag weg en landde hoog in een boom aan de Oldengaardestraat. De brandweer kwam ter plaatse om de eigenaresse te helpen met vangen. Met een schepnetje werd gepoogd het dier te vangen.

Eenmaal dichtbij de papegaai vloog het dier naar een andere boom. Aangezien de brandweer daar niet bij kon, eindigde de reddingsactie. Het is nog onbekend of de papegaai inmiddels terug is bij de eigenaresse.