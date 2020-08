De regionale omroep Baronie TV slaat carnaval 2021 over. Het is nog niet duidelijk of carnaval door zal gaan, maar de omroep kan zich vanwege de coronamaatregelen niet goed voorbereiden op de carnavalsmarathon. Daarom is besloten deze in 2021 definitief over te slaan.

"Gelet op de onzekerheden rond het COVID 19-virus is het voor Baronie TV niet mogelijk een carnavalsmarathon te organiseren. In de eerste plaats vanwege de gezondheid van onze vrijwilligers en die van de carnavalsvierders. Op de tweede plaats omdat we nu reeds, in de voorbereiding, verplichtingen aan moeten gaan met derden zoals zendgemachtigden, leveranciers en sponsoren die we mogelijk niet waar kunnen maken", laat Baronie TV in een verklaring weten.

De persconferentie van premier Mark Rutte dinsdagavond gaf de doorslag voor Baronie TV. "Met alle restricties op samenkomen is goed voorbereiden van de marathon onmogelijk."

Voorzitter Patrick van Lunteren is erg teleurgesteld dat Baronie TV carnaval over zal moeten slaan. "Laten we hopen dat er snel een vaccin tegen het coronavirus wordt gevonden. Dan kunnen we van deze tegenvaller een sprong voorwaarts maken. Het bestuur beraadt zich uiteraard vanaf nu op die toekomst."