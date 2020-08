De werkzaamheden aan de Claudius Prinsenlaan in Breda zijn dinsdag gestart. Het talud wordt hersteld vanaf een ponton op het water. De werkzaamheden duren tot 2 oktober. Voor fietsers is een kleine omleiding ingesteld.

Met grote machines is de eerste hand gelegd aan de herstelwerkzaamheden van het talud. De werkzaamheden gebeuren vanaf een smalle ponton onder de brug.

Op het Chasséveld is een werkterrein voor opslag en aanvoer en afvoer van materiaal. De werkzaamheden zijn tijdens werkdagen van 6.00 tot 16.00 uur. Het verkeer over de brug ondervindt geen hinder. Het fietspad tussen het Chasséveld en de singel is wel afgesloten. Fietsers worden omgeleid.

Dit najaar staat er ook groot onderhoud gepland voor de metalen rijplaten van de fietsbruggen Claudius Prinsenlaan. Wat er gaat gebeuren en wanneer, is nu nog niet bekend.