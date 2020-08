De tweede fase van de werkzaamheden aan de Heerbaan in Breda is dinsdag van start gegaan. Er worden een rotonde en een fietspad in twee richtingen aangelegd. De weg is tot eind oktober afgesloten.

Het verkeer wordt omgeleid via de noordelijke rondweg, de Kapittelweg, de Beverweg, de Claudius Prinsenlaan en via de A27.

De kruising van de Heerbaan met de Heusdenhoutsestraat wordt vervangen door een rotonde. Deze aanpassing moet de verkeersveiligheid vergroten en de snelheid van de bestuurders verlagen.

Daarnaast zal de aannemer een fietspad in twee richtingen aanleggen langs de Heerbaan, aan de kant van het winkelcentrum Heusdenhout. Het winkelcentrum zal tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven voor al het verkeer.

De werkzaamheden zijn eind juni begonnen, waarbij de weg tussen de Mouterijstraat en Bergschot is versmald. De Heerbaan was sinds 25 juli tijdelijk open.