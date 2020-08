Een automobilist is dinsdagochtend op de Nieuwe Bredase Baan in Breda tegen een ambulance gereden. De ambulance vervoerde op dat moment een patiënt. Een andere ambulance kwam ter plaatse om de patiënt over te nemen. Niemand raakte bij de aanrijding gewond.

Op de kruising van de Nieuwe Bredase Baan met de Kanaaldijk zag de automobilist de ambulance over het hoofd.

De auto kwam vanaf de Kanaaldijk en reed tegen de flank van de ambulance. Beide voertuigen raakten bij het ongeval zwaar beschadigd.

De politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen.