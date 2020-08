Het stadsbestuur van Breda geeft alle mantelzorgers uit de gemeente een VVV-cadeaukaart van 75 euro. De gemeente wil daarmee alle mantelzorgers een hart onder de riem steken.

Mantelzorgers zorgen lange tijd onbetaald voor iemand in hun omgeving. Vaak is dit een partner, familielid of bekende. "Daar kiezen mensen meestal niet voor", aldus Steunpunt informele zorg Breda (StiB), dat namens de gemeente het initiatief voor de cadeaukaarten regelt.

"Het overkomt ze, omdat ze een persoonlijke band hebben met iemand die zorg nodig heeft. Wat begint met een uurtje zorgen per week, kan soms uitlopen op dag en nacht voor een ander klaarstaan. Dan kan mantelzorg een zware belasting worden."

Mantelzorgers die langdurig en onbetaald voor een naaste in Breda zorgen, kunnen de cadeaukaart tot en met 31 oktober aanvragen.