Bij de fietsoversteek ter hoogte van de Princenhagelaan en de Liesboslaan in Breda is zondagavond een fietser aangereden door een automobilist. De vrouw op de fiets raakte daarbij lichtgewond.

Ze klapte bij het ongeluk hard op de voorruit van de auto. De voorruit ging daarbij kapot en daarom moest het voertuig worden weggesleept door een berger.

De fietser werd kort behandeld in een ambulance, maar had geen zware verwondingen. De bestuurder van de auto was niet gewond.

De politie kwam ter plaatse voor onderzoek. De toedracht van het ongeval is nog niet bekend.