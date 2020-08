Een bestuurder (22) is zaterdagavond aangehouden door de politie, omdat hij op de Backer en Ruebweg in Breda reed met zijn telefoon in de hand. Na aanhouding bleek de bestuurder in het bezit van drugs te zijn. Dat meldt de politie zondag.

De politie gaf de bestuurder een stopteken voor het rijden met een telefoon in de hand. Na aanhouding op de Laanweg trof de politie verschillende zakjes drugs aan in de auto. Het gaat vermoedelijk om zakjes cocaïne, heroïne en cannabis.

Uit een speekseltest die bij de bestuurder op het bureau is afgenomen, blijkt dat de automobilist mogelijk onder invloed is van cocaïne en cannabis.

De 22-jarige bestuurder uit Hoeven is onder andere aangehouden voor drugsbezit en rijden onder invloed. Ook is de automobilist bekeurd voor het gebruiken van zijn telefoon terwijl hij deelnam aan het verkeer.