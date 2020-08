Een auto is zondagochtend op de A16 bij Breda in de richting van Antwerpen van de weg geraakt en in de sloot beland bij hectometerpaal Re 66,2. De bestuurder van de auto kon zelf uit haar auto komen.

De vrouw is nagekeken in de ambulance en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is langs de paralelweg weggetakeld door een berger. Het is nog onduidelijk waardoor het voertuig van de weg raakte.

Het overige verkeer op de A16 in de richting van Antwerpen had geen verkeershinder van het ongeval.