Een bestelbus is zondagochtend rond 7.30 uur op de A58 bij Ulvenhout achterop een vrachtwagen gereden. De snelweg was enige tijd dicht tussen knooppunt Galder en Ulvenhout, in de richting van Tilburg.

De bestelbus zat met de rechterkant vast onder de trailer van de vrachtwagen. Niemand raakte gewond.

De weg is bijna anderhalf uur afgesloten geweest. Het overige verkeer kon gebruikmaken van een andere rijbaan.

De bestelbus is losgetrokken en weggetakeld. Hoe en waarom de bestuurder van het busje op de vrachtwagen reed is niet duidelijk. De politie doet verder onderzoek naar het voorval.

De snelweg is rond 8.50 uur weer vrijgegeven.