Een gewond persoon heeft zich vrijdagmiddag gemeld bij de politie aan de Meidoornstraat in Breda. Eerder ontving de politie een melding over een conflict bij de Meidoornstraat waarbij mogelijk een mes betrokken was.

De politie ontving rond 15.00 uur een melding over een incident waarbij mogelijk een mes was gezien. Ter plaatse troffen geen personen aan, maar de agenten vonden wel een mes.

Daarna heeft een gewond persoon zich gemeld bij de agenten. De persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht en wordt later gehoord.