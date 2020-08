De Bredase politie heeft donderdag inwoners van de stad voor inbrekers gewaarschuwd door papieren voetjes achter te laten op plekken waar gemakkelijk ingebroken kan worden.

De politie ging de wijk in om bewoners te waarschuwen voor inbraakgevoelige situaties, zoals een open poortdeur of dakraam of een sleutel die onder de deurmat is verstopt.

Bij de actie werden de papieren voetjes achtergelaten op plekken waar woningen simpel binnen te dringen zijn. Bewoners die een voetje hebben gevonden, zijn gewaarschuwd voor het risico op inbraak.

"Geef inbrekers geen kans. Sluit ramen en deuren altijd af, ook als u maar even weg bent", valt onder andere op het voetje te lezen.