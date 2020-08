Zo'n honderd losgebroken schapen lopen donderdagochtend over straat in de buurt van de Loevesteinstraat in Bavel. De dieren zijn ontsnapt uit de wei bij de Bavelse Leij.

Handhaving kwam ter plaatse om de schapen terug te brengen. Het gat waardoor de dieren zijn gekropen, is inmiddels gedicht.

De beheerder komt later op de dag naar zijn schapen kijken.