De politie heeft woensdagavond bezoekers van de Galderse Meren in Breda weggestuurd vanwege een grootschalige zoektocht naar een vermiste man. Hij werd later in goede gezondheid in de omgeving aangetroffen.

De vermissing werd woensdag rond 20.30 uur gemeld, toen nog heel wat mensen verkoeling zochten bij de Galderse Meren. De politie besloot iedereen weg te sturen, zodat er een grootschalige zoekactie kon worden opgezet.

De man zou tijdens het zwemmen zijn verdwenen. In samenwerking met onder meer de brandweer zocht de politie het water af. Ook zocht een duikteam onder water naar hem.

Uiteindelijk werd hij rond 22.30 uur in de omgeving aangetroffen.