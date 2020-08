Het noodweer van dinsdagavond heeft wateroverlast veroorzaakt in Breda, voornamelijk in Prinsenbeek. Meerdere straten stonden daar blank. De A27 tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is tijdelijk afgesloten geweest vanwege de bladeren en takken op de weg.

Flinke regen- en onweersbuien trokken dinsdag vanaf ongeveer 20.00 uur over Breda. Weerman Nico Koevoets mat in de Haagse Beemden in een uur tijd 34 millimeter regen en windstoten tot 60 kilometer per uur. Ook heeft het flink gehageld in de wijk.

Het water kon in de straten van Prinsenbeek niet wegstromen en kwam uiteindelijk terecht bij de Velsgoed, waar momenteel wordt gewerkt. De brandweer heeft de getroffen straten met borden afgezet.

De A27 bij Oosterhout is weer geopend nadat de takken en bladeren waren opgeruimd.

Het noodweer leidde op meerdere plekken in Nederland tot wateroverlast.