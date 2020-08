De organisatie van SummerviBes, het zomerprogramma in alle wijken van Breda voor kinderen van zes tot en en met achttien jaar, bereidt zich opnieuw voor op een extreem warme week. De organisatoren zullen per activiteit kijken of het verantwoord is om het door te laten gaan.

Op de website worden ouders erop geattendeerd om de kinderen voldoende drinken, de juiste kleding en zonnebrand mee te geven. De verwachting is dat het ook de komende dagen vaak warmer wordt dan 30 graden.

De organisatoren zorgen voor voldoende water en waar mogelijk voor activiteiten in de schaduw. In de afgelopen week deden ruim vierhonderd kinderen mee aan de binnen- en buitenactiviteiten in de Bredase wijken.

Deze week kunnen kinderen tussen de zes en twaalf jaar gaan suppen, bootje varen of meedoen aan de waterspelen bij de Asterdplas. Ook kunnen zij schilderen, kleien, stoepkrijten, insectenhuisjes maken, zingen of rappen. Daarnaast is er een straatcircus en een voorstelling van Joris en de Draak in het Chassé-theater.

Ook jongeren vanaf dertien jaar hoeven zich niet te vervelen. Zij kunnen bijvoorbeeld kennis maken met Japanse vechtsport of gaan suppen op de Singels. Ook kunnen zij dj-les volgen of naar de NAC Talent Academy om te gaan voetballen of gamen.