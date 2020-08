Twaalf stappers in het centrum van Breda hebben zaterdagnacht een boete kregen omdat ze zich niet hielden aan de coronamaatregelen.

In het centrum van Breda geldt een verplichte looproute in de driehoek Visserstraat, Havermarkt en Haven om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarnaast zijn de wegen in twee helften verdeeld. Stappers moeten 1,5 meter afstand houden en mogen hier niet stilstaan.

Mensen die op straat liepen of in wachtrijen stonden zonder voldoende afstand te bewaren zijn in eerste instantie gewaarschuwd.

Volgens de politie had dit nauwelijks resultaat. "Hierop werd besloten om met gemixte koppels van agenten en boa's handhavend op te treden. Er werden twaalf bekeuringen uitgeschreven. Hier werd niet vervelend of negatief op gereageerd. Kennelijk beseften zij dat zij op dat moment in overtreding waren."

De gemeentelijke handhavers hebben ook nog in horecazaken gecontroleerd. Hier werden geen overtredingen geconstateerd.