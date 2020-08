De burgemeester heeft vanaf dit weekend in het uitgaanscentrum, in de driehoek Visserstraat, Havermarkt en Haven een verplichte looproute ingesteld.

Bij de verplichte looproute wordt de weg bij het uitgaanscentrum net als in de winkelstraten, verdeeld in twee helften. Op de route dient 1,5 meter afstand te worden gehouden en het is niet toegestaan om stil te staan.

De Bredase gemeente en horeca maken zich zorgen om de toename van het aantal besmettingen. Daarom werd eerder al besloten een aantal evenementen niet door te laten gaan. Er wordt sinds dit weekend intensiever toezicht gehouden op het naleven van de regels.

Met name onder jongeren tussen de zeventien en dertig jaar is een opvallende stijging van het aantal coronabesmettingen te zien ten opzichte van andere leeftijdscategorieën.