Burgemeester van Breda Paul Depla is blij met het besluit van het kabinet om lokale en regionale coronamaatregelen toe te staan, maar maakt zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus vanuit grensgebieden. Dat meldt de burgemeester donderdagavond in het programma Nieuwsuur.

In de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge donderdagavond werd duidelijk dat gemeentes lokaal en regionaal maatregelen mogen afkondingen.

Burgemeester van Breda Paul Depla reageerde donderdagavond op de aankondiging in Nieuwsuur. "Het besluit van het kabinet zorgt ervoor dat je lokale en regionale burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio gereedschapskisten aanbiedt, waarmee zij zelf gelijk op een lokale situatie kunnen reageren. Brandhaarden kunnen dan snel worden gedoofd", vertelde de burgemeester in het programma. "Dan hoef je niet te wachten op heel Nederland."

Depla maakt zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus vanuit gebieden waar code oranje geldt. "De gouverneur van Antwerpen heeft gezegd: 'Maak alleen noodzakelijke reizen'. En de Nederlandse regering zegt: 'Als je uit code oranje gebied komt, moet je eigenlijk twee weken in quarantaine'. De politie en Koninklijke Marechaussee bij de grens kunnen niet veel meer dan een goed gesprek met deze mensen voeren. Als zij er dan voor kiezen om toch door te reizen naar Breda, dan kunnen de politie en Marechaussee hen niet tegenhouden."

Depla hoopt dat er op korte termijn wordt nagedacht over hoe ervoor gezorgd kan worden dan mensen uit risicogebieden hier niet naartoe komen. "Anders neemt het risico op besmettingen écht toe."