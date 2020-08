De politie heeft donderdagavond na een achtervolging een 24-jarige man uit Breda aangehouden die met een ballon lachgas aan de mond door Breda reed. In de auto van de bestuurder is een tank lachgas aangetroffen.

De politie heeft meerdere eenheden ingezet om de auto tot stoppen te krijgen. Tijdens de achtervolging probeerde de bestuurder in te rijden op een auto van de politie. Daarnaast negeerde de verdachte een stopteken en maakte hij meerdere verkeersovertredingen.

Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand in de Spaarnestraat. De man had een lachgasballon in zijn mond op het moment dat agenten de verdachte uit de auto trokken.

De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Tegen hem zijn verschillende processen-verbaal opgemaakt vanwege een aantal verkeersovertredingen. Ook bleek de man niet in het bezig van een geldig rijbewijs.

De agenten die in de auto zaten waarop de man inreed, hebben aangifte gedaan van poging tot moord/doodslag.