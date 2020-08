Beiaardier Merle Kollom opent donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur de jaarlijkse Augustus Beiaardmaand. Iedere donderdagavond wordt er vanaf het carillon van de Grote Toren een concert gegeven.

De concerten worden vooraf ingeluid door het Klokkenluidersgilde Breda. De Estlandse beiaardier Merle Kollom tourt deze zomer door Europa en doet onder andere Denemarken en Duitsland aan.

Donderdag 8 augustus staat de beiaardier in Breda. Als eerste professioneel gediplomeerde beiaardier van Estland, speelt ze onder andere Estlandse volksmuziek.

Het concert klinkt over de binnenstad van Breda, maar is ook te beluisteren in de luistertuin van de Lutherse Kerk. In verband met de huidige veiligheidsmaatregelen is een reservering nodig.