De kermissen van Ulvenhout en de Bredase wijk Ginneken gaan dit jaar niet door, maakt de gemeente Breda woensdag bekend. De twee kermissen worden altijd gehouden in augustus, maar dat is dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk.

De gemeente concludeert dat het te lastig is om de kermissen door te laten gaan in aangepaste vorm, waardoor is besloten om ze helemaal af te gelasten. "Hoe teleurstellend ook, maar de gezondheid en veiligheid van de bezoekers en medewerkers staat voorop", laat de gemeente weten.

Bovendien is het de kermissen niet gelukt om hun vergunningsaanvraag rond te krijgen. Vanaf 1 juli mochten kermissen weer doorgaan, maar dat bleek te kort dag voor de kermissen om hun aanvraag rond te krijgen.

Voor de kermissen die dit najaar gepland staan in Bavel, Princenhage, Prinsenbeek en op het Chassé-terrein zijn de vergunningaanvragen ingediend. Op een later moment wordt bepaald of deze evenementen een vergunning krijgen. De ontwikkelingen van het coronavirus en de dan geldende maatregelen worden in de afweging meegenomen.