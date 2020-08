NAC Breda heeft zich maandag versterkt met Moreno Rutten. De verdediger komt transfervrij over van het Italiaanse Crotone en tekent voor drie jaar bij de formatie uit de Keuken Kampioen Divisie.

De 27-jarige Rutten kwam in het verleden in Nederland uit voor FC Den Bosch en VVV-Venlo, maar koos vorig jaar voor een avontuur in het buitenland. Hij kwam in het afgelopen seizoen slechts zes keer in actie voor Crotone, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië.

"Onlangs werd ik gebeld door Maurice Steijn (de trainer van NAC, red.) of ik interesse had om naar NAC te komen. NAC is een fantastische club. Ik kom zelf uit Brabant, dus ik ken NAC goed", zegt Rutten op de website van zijn nieuwe club.

"Ik heb met Anthony Lurling gespeeld en heb bij zijn afscheidswedstrijd mogen spelen in het stadion, dat heeft wel een beetje de doorslag gegeven", vervolgt hij. "Ik ben een moderne back die graag opkomt, maar kan ook op het middenveld spelen. Ik kijk er naar uit om iedereen te leren kennen en aan de slag te gaan."

Rutten is de tweede aanwinst voor NAC deze zomer. De club uit Breda nam eerder Thom Haye transfervrij over van ADO Den Haag.