Waterschap Brabantse Delta verwacht in de loop van de week resultaten te hebben van het onderzoek naar de waterkwaliteit in de Asterdplas. Tot die tijd blijft het verboden voor recreanten om er te zwemmen.

De Asterdplas, net boven Breda, werd zaterdag gedeeltelijk afgesloten omdat een deel van het water troebel was. In de loop van de dag verspreidde de troebele waas zich verder over het water en werd de gehele Asterdplas afgezet. Sindsdien mag er niet meer gezwommen worden en worden ook mensen met een bootje geweerd.

Waterschap Brabantse Delta heeft monsters genomen om onderzoek te doen naar de waterkwaliteit. Tot de resultaten van dat onderzoek bekend zijn, mag er niet gezwommen worden. Afhankelijk van de conclusie van dat onderzoek wordt besloten of de Asterdplas ook daadwerkelijk weer open mag.

De Asterdplas is voor veel Bredanaars een populaire plek om verkoeling te zoeken tijdens hete dagen en voor de gemeente Breda is het een belangrijke locatie om naar door te verwijzen wanneer de Galderse Meren het maximale aantal bezoekers heeft bereikt.