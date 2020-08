Sinds zaterdagavond is het niet toegestaan om te zwemmen in de Asterdplas in de Haagse Beemden. Waterschap Brabantse Delta heeft monsters genomen om de waterkwaliteit te onderzoeken. Het is onduidelijk wanneer de uitslag bekend is.

Zaterdag werd geconstateerd dat het water troebel is. Uit voorzorg is er daarom een deel van het water bij het strand afgezet voor zwemmers.

Ook kan er momenteel niet gevaren worden. De grasstroken rond de Asterdplas kunnen wel worden gebruikt, meldt de gemeente.

Een beveiligingsbedrijf en de reddingsbrigade informeren bezoekers en houden toezicht.