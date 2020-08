De Asterdplas in de Haagse Beemden is sinds zaterdagavond dicht voor zwemmers. Er zijn monsters van het water genomen. Zondag moet er duidelijkheid over de situatie komen.

Het water van de Asterdplas werd zaterdagavond plotseling afgesloten voor zwemmers. Ook handhaving en de Reddingsbrigade waren ter plaatse.

"We kregen meldingen over troebel water, dat hebben we gecontroleerd. Er zijn monsters genomen en daar krijgen we later de uitslag van", zei een gemeentewoordvoerder tegen Omroep Brabant.