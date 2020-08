Een man is in de nacht van zaterdag op zondag uit het niets neergeslagen op de Vismarktstraat in Breda. Hij belandde hierbij tegen een paal. Een twintigjarige Belg is aangehouden vanwege zware mishandeling en het verstoren van de openbare orde.

Het slachtoffer liep rond 3.45 uur op de Vismarktstraat toen hij ineens tegen een paal werd geslagen.

Op camerabeelden is te zien dat twee mannen daarna vluchtten richting het Kasteelplein. Enkele minuten later werden zij staande gehouden. Een van hen is opgepakt.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek.