Het Popup Terras Breda bij de Mezz schrapt de terrasconcerten. Dat besluit is genomen vanwege de oproep van Koninklijke Horeca Nederland donderdag om evenementen te staken. Het terras blijft wel open.

De Koninklijke Horeca Nederland Breda roept op om alle evenementen de komende vier weken te staken vanwege het oplopende aantal besmettingen.

Het is de bedoeling dat daardoor verdere beperkingen of een nieuwe sluiting van de horecagelegenheden in Breda voorkomen worden.

"Na intensief overleg met de horeca partners van Popup Terras Breda is besloten om per direct de terrasconcerten te schrappen", laat de organisatie van het popup terras weten.