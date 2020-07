Bij kinderboerderij de Sik aan de Kesterendreef in Breda is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Een van de landgeiten is vermoedelijk door de stress die de inbraak met zich meebracht, overleden.

Twee jonge lametjes blijven nu zonder moeder achter, zo meldt de kinderboerderij via Facebook.

Bij de inbraak zijn diverse spullen vernield en gestolen. "De kinderboerderij draait op vrijwilligers en donaties heeft hierdoor weer een flinke klap opgelopen", is te lezen in het bericht via Facebook.

"De veearts heeft het ernstige vermoeden dat de geit omgekomen is door stress door vreemden in het weiland. Waarschijnlijk is ze door opjagen of voeren in shock geraakt en gestorven."

Mensen die meer van de inbraak weten, worden verzocht contact op te nemen met de politie.