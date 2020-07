Een 36-jarige Bredanaar heeft zich maandagavond bij de politie gemeld vanwege zijn betrokkenheid bij de schietpartij die op 23 juli plaatsvond in Bavel, zo meldt de politie dinsdag.

De politie heeft de man aangehouden en vastgezet voor verder onderzoek.

De schietpartij vond op donderdag 23 juli rond 18.20 uur plaats bij een woonwagenkamp in Bavel. Agenten troffen daar een gewonde man aan. Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd met een schotwond in zijn been overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft onderzoek gedaan in de omgeving van het incident. De verdachte, een bekende van het slachtoffer, bleek te zijn gevlucht.