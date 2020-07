De SP in Breda is niet te spreken over het verdwijnen van de coronateststraat in Breda. De testlocatie van de GGD in het stadion van NAC Breda moet vanwege de start van het voetbalseizoen weg, maar er komt in de stad geen alternatief. De partij stelt daarom vragen aan het stadsbestuur.

In de regio worden - als alternatief - per 1 september wel testlocaties opgezet in Roosendaal, Etten-Leur en Raamsdonksveer, maar volgens SP-raadslid Inge Verdaasdonk is het onvoorstelbaar dat er straks geen testlocatie meer is in Breda.

"Voor een stad met 180.000 inwoners is het toch vreemd dat er niet één locatie te vinden is die gebruikt kan worden. Etten-Leur, Roosendaal en Raamsdonksveer is het wel gelukt, zoals vele andere steden en dorpen in Nederland. Maar Breda is er niet in geslaagd", zegt Verdaasdonk.

"Juist om te voorkomen dat individuele besmettingen tot haarden kunnen uitgroeien is snel testen belangrijk. Omdat het onwenselijk is dat mensen met klachten lang moeten reizen om maar bij een teststraat te kunnen komen, zou er altijd een locatie in de buurt moeten zijn. Een testlocatie in Breda zien wij dus als noodzaak."

Verdaasdonk heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Het raadslid wil onder meer weten of het college op de hoogte is van de situatie en waarom er geen Bredase locatie kan worden gevonden. Zo wil ze onder meer weten waarom plekken als Breepark, Chasséveld, Bavelse Berg of Posthoorn geen ruimte kunnen bieden.