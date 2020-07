Een bestelbus en een personenauto zijn maandagmiddag hard gebotst op de kruising van de Brugsteen en Veldsteen in Breda. Twee personen raakten daarbij gewond.

Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur en hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De schade aan de voertuigen is groot.

De kruising werd tijdelijk afgezet door de politie. De twee gewonden zijn verzorgd in de aanwezige ambulances. Het is niet duidelijk of zij ook naar het ziekenhuis moesten.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook nog niet bekend.