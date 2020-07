De GGD-teststraat bij het NAC-Stadion in Breda verdwijnt op dinsdag 1 september vanwege de start van het voetbalseizoen. Vanaf dat moment moeten Bredanaars naar Roosendaal, Etten-Leur of Raamsdonksveer reizen voor een coronatest.

In april richtte de GGD West-Brabant de drive-in teststraat bij het NAC-stadion in voor zorgpersoneel. Sinds juni kunnen alle Bredanaars op de locatie getest worden.

Per 1 september worden er testlocaties geopend aan de Tussenriemer in Roosendaal en de Oude Kerkstraat in Etten-Leur. De GGD streeft ernaar om de teststraat aan de Steurweg in Raamsdonksveer eind september te openen.

De GGD is al een tijdje bezig met het zoeken naar goede locaties ter vervanging van die bij NAC. "We stellen hoge eisen aan een testlocatie. De teststraat moet voor het publiek goed bereikbaar zijn, het moet overdekt zijn om ook in de wintermaanden de teststraat open te kunnen houden én er moet voldoende ventilatie mogelijk zijn omdat er auto's doorheen rijden", legt Arthur Rijkers, coördinator teststraten bij GGD, uit.

"Met de nieuwe locaties kunnen we opschalen naar de testcapaciteit die dit najaar nodig is. Dagelijks kunnen dan in totaal tot 2.300 mensen terecht voor een coronatest. De locaties zijn publieksvriendelijk, goed bereikbaar en bieden daarnaast goede werkomstandigheden voor onze medewerkers."