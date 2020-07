Piet Buijtels gaat per 1 september aan de slag als interim-gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de Gemeente Breda. Eerder deze maand werd bekend dat de huidige gemeentesecretaris, Cees Vermeer, Breda verlaat.

De gemeente wil na de zomervakantie een permanente vervanger aanstellen.

Buijtels heeft een ruime ervaring als gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten. De laatste zeven jaar, tot zijn pensioen in 2019, was hij in deze functie actief in Maastricht.

Daarnaast had hij ook nog diverse functies bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Door een interim-secretaris aan te stellen, kunnen het college en de organisatie op volle sterkte blijven functioneren.