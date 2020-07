De politie heeft vrijdagavond een 32-jarige bestuurder aangehouden die met 188 kilometer per uur over de A16 tussen Zevenbergsche Hoek en Prinsenbeek reed, waar een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur geldt. De bestuurder overhandigde een vals rijbewijs.

De politie werd rond 18.35 uur door de politie aan de kant gezet omdat hij te snel reed. De man overhandigde vervolgens een verlopen Roemeens rijbewijs dat na controle vals bleek te zijn. De agenten hielden de man daarom aan.

De man werd ingesloten op het politiebureau. De recherche zal hem zaterdag verhoren. Voor de snelheid en het rijden zonder rijbewijs wordt apart een proces-verbaal opgemaakt.