De politie is op zoek naar de schutter van het schietincident in Bavel. De persoon die donderdagavond werd aangehouden, is inmiddels vrijgelaten.

Een bewoner werd donderdag rond 18.20 neergeschoten op een woonwagenkamp aan de Veldekens. Het slachtoffer had verwondingen aan zijn been en werd daarom overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie deed onderzoek in de buurt waarna een negentienjarige man uit Etten-Leur zichzelf aangaf als medeplichtige van het schietincident. De politie hield de man aan, maar uit nader onderzoek blijkt de man geen verdachte te zijn in de zaak.

De schutter is een bekende van het slachtoffer. De politie is op zoek naar de dader, en roept getuigen op zich te melden bij de politie.

Het slachtoffer werd ook aangehouden als verdachte, maar is inmiddels vrijgelaten. De politie doet verder onderzoek naar het incident.