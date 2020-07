De politie heeft donderdagavond een persoon aangehouden voor een schietincident dat plaatsvond op de Veldekens in Bavel. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Het schietincident vond rond 18.20 uur plaats. De politie meldde dat er een persoon gewond is geraakt en is meegenomen naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe ernstig de verwondingen zijn.

Meerdere agenten kwamen ter plaatse om een onderzoek naar het incident in te stellen. Het onderzoek leidde diezelfde avond nog tot de aanhouding van een verdachte. De politie meldt dat het onderzoek verdergaat en dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.