De gemeente Breda gaat aan de hand van nieuw beleid proberen initiatieven voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in de gemeente te stimuleren. Met het nieuwe beleid kan de gemeente een ontwikkelaar verplichten om bij bouwprojecten gebruik te maken van CPO-leden.

CPO houdt in dat zogenoemde zelfbouwers - mensen die op eigen initiatief een bouwproject willen uitvoeren - zich verenigen in een rechtspersoon, zoals een vereniging. Die vereniging treedt op als opdrachtgever voor de ontwikkeling van een bouwproject voor de leden.

De afgelopen jaren zijn er twaalf van deze CPO-initiatieven ontwikkeld, meestal op grond van de gemeente. Het probleem is echter dat Breda nauwelijks over geschikte bouwgrond beschikt, waardoor initiatiefnemers van CPO afhankelijk zijn van marktpartijen die een woningbouwlocatie gaan ontwikkelen.

Met het nieuwe beleid kan de gemeente zulke ontwikkelaars verplichten om bij bouwprojecten op zijn of haar grond ook van CPO gebruik te maken. Het CPO-beleid sluit aan bij de ambitie van de gemeente om gedurende deze bestuursperiode zesduizend woningen te realiseren.

"In Breda wil een groeiend aantal mensen graag samen huizen bouwen in een CPO. Zij hebben vaak een gezamenlijke droom, zoals mooie starterswoningen in een dorp", aldus Daan Quaars, wethouder bouwen en wonen. "Dit nieuwe beleid helpt om die droom ook te verwezenlijken, zodat het voor iedereen fantastisch wonen is in Breda."