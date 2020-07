Een vrouw is woensdagmiddag lichtgewond geraakt toen zij werd aangereden door een auto op het Graaf Hendrik III Plein in Breda.

De vrouw is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De automobilist was geschrokken, maar raakte niet gewond.

Het is nog onduidelijk wat de toedracht van het ongeluk is. De politie doet onderzoek.