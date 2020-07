Een vrouw is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een ongeluk op de Belcrumweg in Breda. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval vond plaats rond 0.30 uur. De bestuurster kwam door onbekende reden met haar auto op de zijkant terecht. Een berger heeft de auto getakeld.

Zo'n maand geleden gebeurde er ook al een soortgelijk ongeluk op de Belcrumweg. De bestuurder bij dit ongeluk raakte ook gewond.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeluk van afgelopen nacht.