Stichting Kielegat uit Breda kijkt naar alternatieven om volgend jaar gewoon carnaval te kunnen vieren. Het feest was dit jaar een van de grote verspreiders van het coronavirus en het is daarom nog maar de vraag of het in 2021 door kan gaan.

"Als stichting hebben wij natuurlijk al over dit onderwerp gesproken en gekeken wat er mogelijk is. De conclusie is dat het met de 1,5 meter moeilijk wordt om carnaval te vieren op de manier die we gewend zijn", legt Lucien Verhoef, voorzitter van Stichting Kielegat, uit.

"Het is belangrijk dat we alles heel goed door gaan spreken. We maken alleen beslissingen in samenspraak met de gemeente", vervolgt Verhoef. De gemeente van Breda laat weten dat de ontwikkeling van het coronavirus lastig te voorspellen is en dat ze daarom in gesprek blijven met de carnavalsverenigingen in Breda om te kijken wat er mogelijk is.

De evenementen tijdens carnaval zullen volgend jaar hoe dan ook anders moeten. Ook naar de optocht zal kritisch gekeken moeten worden. Dat doet de stichting in samenspraak met de wagenbouwers.

Verhoef zou carnaval dit jaar, met de kennis van nu, hebben afgelast. "Maar die kennis hadden we toen niet. In die periode was er nog veel minder over bekend. Het was in de Aziatische landen, waarna het begon in Italië. Als we de uitkomst vooraf hadden geweten, dan was carnaval natuurlijk niet doorgegaan. Maar we waren toen helaas nog een stuk onwetender."