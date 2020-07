De bouw van nieuwe appartementen in het voormalig zorgcentrum De Werve in de Bredase wijk Ginneken is bijna klaar. Het gebouw bevat straks 26 woningen.

In maart 2016 stopte zorginstelling Surplus met de zorg in De Werve, waardoor de panden beschikbaar kwamen. Bouwbedrijf Maas-Jacobs werkt sindsdien samen met architectenbureaus Oomen en Van Beijsterveldt & Gommers aan de verbouwing.

De woningen in het oude zorgcentrum gingen eind 2017 in de verkoop. Een jaar later waren alle vergunningen verleend en werden de voorbereidingen opgestart. De werkzaamheden begonnen in februari vorig jaar.

De karakteristieke elementen als bestaande trappen, hoge plafonds en de gevel van het gebouw blijven zoveel mogelijk behouden.