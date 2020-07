Een bestelbus en een auto zijn in de nacht van zondag op maandag volledig in vlammen opgegaan op de Rombout Keldermansstraat in Breda. De politie gaat uit van brandstichting.

De voertuigen vlogen rond 00.25 uur in brand in de Hoge Vucht. Naast de brandweer was ook de politie aanwezig.

Agenten hebben diverse getuigen gehoord. Waarschijnlijk is de auto aangestoken, waarna de bestelbus ook in brand is gevlogen.

De laatste tijd vinden er meer autobranden plaats in Breda. Van zaterdag op zondag ging aan het Erasmusplein al een auto volledig in vlammen op. Daar gaat de politie eveneens uit van brandstichting, omdat omwonenden twee jongeren hadden zien weglopen. Begin deze maand raakten aan de Dirk Hartogstraat vier auto's beschadigd door brand.