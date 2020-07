De A58 bij Ulvenhout is vrijdag afgesloten in de richting van Tilburg en Breda na een ongeval waarbij meerdere voertuigen betrokken waren.

Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is. Hulpdiensten, waaronder drie ambulances, zijn ter plaatse.

De file die is ontstaan na het ongeval neemt in lengte toe. Momenteel staat er 8 kilometer stilstaand verkeer. De ANWB adviseert bestuurders vanuit Eindhoven om te rijden via Den Bosch/Waalwijk.

Ook op de A27 staat een file van ongeveer een kwartier.